السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الصومالي أمام قمة بغداد: القضية الفلسطينية اختبار حقيقي لوحدة الصف العربي

الرئيس الصومالى،
الرئيس الصومالى، فيتو

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن القمة العربية تعقد في ظروف حرجة وتحديات إقليمية غير مسبوقة.

تضامن الصومال الكامل مع الشعب الفلسطيني

وأكد في كلمته أمام أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة العراقية بغداد - أن القضية الفلسطينية اختبار حقيقي لوحدة الصف العربي، معربًا عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني، وجميع الشعوب العربية التي تعاني من النزاعات.

ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أن بلاده تدعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف أن بلاده تسعى لتكون جسرا للتنمية بين العالم العربي وإفريقيا؛ لرسم مستقبل يقوم على السلام والازدهار والتعاون.

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