السبت 17 مايو 2025
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سياسة

حزب المستقلين الجدد: قمة بغداد تأتي في ظل تحديات كبيرة وآمال أكبر

هشام عنانى،فيتو
هشام عنانى،فيتو

قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد: إن قمة بغداد التي تعقد اليوم تعد ذات أهمية كبرى، خاصة وأنها تأتي فى ظل تحديات كبيرة وغير مسبوقة، لاسيما أنها تأتي في أعقاب زيارة الرئيس ترامب لمنطقة الخليج، وفي إطار اضطراب إقليمي مستمر.

وأكد عنانى فى بيان للحزب ان القمة تأتي في العام الثامن من تأسيسها، وهي تواجه  تحديات على قمتها الحرب في غزة، وسبل تنفيذ خطه مصر للإعمار والتي أقرتها قمة القاهرة الاستثنائية، والذي عقد منذ شهور بجهود كبيرة من القيادة المصرية التي استطاعت أن توحد القمة في تبني خطة مصر للإعمار كبديل وحيد لخطة ترامب المبنية على التهجير المرفوض مصريا وعربيا.

 

 

وأصاف عناني أن الاوضاع في البحر الاحمر واضطراب سلاسل الامداد ستكون ايضا ذا اولويه مع وجوب وجود حلول بعد استيلاء الحوثين على صنغاء منذ شهور.
 

ملفات بالغة الاهمية 

 

واكد عناني بان القمة معنيه بالنظر الى كثير من الملفات مثل رجوع داعش للعراق وسوريا والحرب السوادنية والاضطراب في ليبيا  وسوريا، فضلا عن بحث الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار ١٧٠١ في لبنان.

ويؤكد الحزب أن حضور الرئيس السيسي  سيسهم بشكل كبير في دعم القضية الفلسطينية وسيكون تأكيد على موقف مصر الثابت من ضرورة حل المشكلة الفلسطينية كسبيل اساسي لاستقرار المنطقة.

 

ويذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي  شارك  اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة العربية من تحديات جسيمة، خاصة ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، فضلًا عن الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، كما ناقش الاجتماع جهود الارتقاء بالعمل العربي المشترك بما يتفق مع تطلعات الشعوب العربية.

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قمة بغداد زيارة ترامب للمنطقة منطقة الخليج القضية الفلسطينية الاعتداءات الاسرائيلية

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