وزير الخارجية: الاجتماع التحضيري للقمة العربية اتفق على مشروع قرار إعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، أنه تم التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.



وقال عبد العاطي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "تم التوافق على مشروع القرار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة"، مضيفًا أن الاجتماع "شهد توافقًا حول القضايا المطروحة على القمة".

وأوضح “عبد العاطي”: "اتفقنا على طرح مشروع قرار حول اليمن لدعم الشرعية وضمان سلامة الملاحة الدولية"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "الوزراء العرب اتفقوا على طرح مشروع قرار خاص بسوريا والدعوة لعملية سياسية تشمل الجميع".

كما أشار إلى أن تم التوافق خلال الاجتماع الوزاري على طرح مشروع قرار للتضامن مع السودان، كما تم التوافق على طرح مشروع قرار حول سد النهضة الإثيوبي لتأكيد التضامن مع مصر وحقوقها المائية التاريخية.



وعقد وزراء الخارجية العرب في العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس، الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حيث سلمت البحرين رئاسة اجتماع القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى العراق، حيث اقترحت بغداد تشكيل لجنة وزارية عربية عليا لإنهاء الخلافات بين الدول العربية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته خلال الاجتماع، إن: "الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة تتطلب منا يدا واحدة، والعمل سوية على تقريب وجهات النظر والجلوس على طاولة الحوار، وبذل الجهود الدبلوماسية للحفاظ على وحدة الصف والموقف".



وأضاف أنه "بهذا الصدد وفي ضوء ما شهدته العلاقات العربية مؤخرًا من توترات آنية بين بعض الدول، واختلاف الرؤى، وتجاذب التصريحات، وانطلاقا من محاولات الجمهورية العراقية لرأب الصدع، وتوحيد المواقف نقترح تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية".



واقترح حسين، بشأن اللجنة الوزارية العليا، أن "تتكون من عضوية جمهورية العراق، ومملكة البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية والدول العربية الراغبة بالانضمام إلى هذا اللجنة"، مشيرًا إلى أن تتولى اللجنة مهام "تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في تسوية الخلافات، وتهدئة الأجواء".



من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "قمة بغداد التي ستنعقد غدا السبت، تواكب لحظة تاريخية مهمة وتعقد عليها آمال كبيرة".

وأضاف: "نتطلع إلى أن تخرج القمة برسالة موحدة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا: "رسالتنا ورؤيتنا لقضايانا المشتركة يجب أن تكون موحدة لتعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل".



ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، غدا السبت، القمة العربية بدورتها الـ34 على مستوى القادة والزعماء العرب.

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