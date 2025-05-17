أمسية طربية مع فرقة "هنغني" في قبة الغوري غدًا

ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة "هنغني" بقيادة الفنان الدكتور صلاح مصطفى، وذلك مساء غد الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تسعى فرقة "هنغني" إلى استعادة روح الطرب الأصيل من خلال إعادة تقديم مختارات من روائع الموسيقى العربية بتوزيعات معاصرة، تحافظ على الهوية الموسيقية وتُقربها من وجدان الجمهور.

معلومات عن فرقة هنغني

تضم الفرقة مجموعة من الأصوات الواعدة والموسيقيين الأكاديميين، ممن اجتمعوا على تقديم محتوى فني راقٍ يعكس عمق وتنوع الموروث الغنائي المصري والعربي.

يأتي الحفل في إطار البرنامج الفني لـ مركز إبداع قبة الغوري، الذي يُعد أحد أبرز المنصات التابعة لصندوق التنمية الثقافية والمعنية بتقديم العروض التي تستلهم التراث الثقافي والفني، وتسهم في ترسيخ الهوية المصرية من خلال الفنون.

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