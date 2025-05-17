مداهمة لأماكن تواجد النباشين ورفع التعديات بمحيط مجمع المدارس في المنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة استهدفت رفع تعديات الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمنطقة الشيخ حسانين ومداهمة اماكن النباشين بنطاق حى غرب المنصورة





وقال محمد امين رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى

التصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة

حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين

وفى ذات الشأن شنت رئاسة حى غرب المنصورة، اليوم السبت حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق والأسواق العشوائية المتمركزة بالشوارع المؤدية لميدان الشيخ حسانين، والتى تعوق حركة الماره، ولفك الأختناق المرورى المتواجد الناتج عن العشوائية المتواجدة بالمكان.

بمداهمة اماكن تواجد الفريزة والنباشين

كما أستأنفت الحملة جهودها بمداهمة اماكن تواجد الفريزة والنباشين، ومصادرة معداتهم وجوانى الفرز الخاصة بهم، ورفع كشك مخالف بدون ترخيص بمحيط مجمع مدارس سندوب الإبتدائي.

قاد الحملة سهام صلاح نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من محمد المرسى مدير الأشغالات بحى غرب والفريق المعاون من أدارة الأشغالات.

لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.

ووجه رئيس حى غرب المنصورة، لأدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك للحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق .

مؤكدا" على مواصلة الحملات على أماكن تواجد النباشين نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة ، وتشويه الشكل الحضارى للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.