فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع

الهروب الكبير، حالة من الذعر انتشرت بين سكان الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الإعلان عن هروب جماعي لـ 10 سجناء خطرين من سجن ولاية لويزيانا الأمريكية، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، الأمر الذي أصاب الأمريكيين بالرعب.

هروب 10 مجرمين خطرين من سجن أمريكي

وأعاد هروب السجناء الـ 10 الخطرين من السجن في أمريكا إلى ذاكرة الأمريكيين مشاهد فيلم "الهروب الكبير"، هو فيلم أمريكي أنتج عام 1963، الفيلم مبني على قصة حقيقية حدثت خلال الحرب العالمية الثانية، وهذه المرة قام عدد من المجرمين الخطرين بتنفيذ الفكرة، وبالفعل نجحوا في الهروب من السجن حتى الآن.

أسماء المساجين الهاربين من السجن في ولايا لويزيانا، فيتو



أثار هروب المساجين الخطرين من سجن لويزيانا الفزع لدى الأمريكيين، وتًعد عملية الهروب واحدة من أكبر وأغرب عمليات الهروب الجماعي من السجون الأمريكية، حيث هرب 10 سُجناء في ولاية لويزيانا الأمريكية دفعة واحدة قبل ساعات، تحديدًا الخميس الماضي، ولم تعثر الشرطة الأمريكية عليهم حتى الآن.



بداية قصة هروب السجناء الأمريكيين الخطرين عندما قاموا بحفر ممر سري خلف مرحاض الزنزانة، والغريب أنهم كتبوا على الحفرة "To Easy LoL"، للتأكيد على سهولة الأمر بالنسبة لهم، لكن ذلك لم يلفت أنظار الشرطة.

عملية هروب غريبة وغامضة للسجناء

تم الكشف عن هروب الـ10 سجناء، أمس الجمعة، وانضم لعمليات البحث الـ FBI، وأغلق السجن بالكامل، وأُعلنت الطوارئ، وخرجت شرطة مدينة " نيو أورلينز"، أكبر مدن الولاية في مؤتمر صحفي لتنبيه السكان أن هناك عددا من المجرمين الخطرين هربوا بشكل جماعي من سجن "جاستيس سنتر" في المدينة، وأنهم طلقاء ومن الممكن بأنهم مسلحين وخطرين.

طريقة هروب المساجين الـ10، فيتو



قالت شرطة مدينة " نيو أورلينز" في التفاصيل "إن عملية الهروب غريبة وغامضة ومن المحتمل جدًا أن يكون هناك تواطؤ من رجال الأمن"، لكن السؤال المحير، والذي طرحه العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا شاركت شخصيات أمنية في الشرطة في تهريب هؤلاء المجرمين الهاربين والمطلوبين حاليًا"

Surveillance video shows New Orleans inmates running away from jail after escape. Then look closely and you see them crossing the highway.

Four are alleged killers.https://t.co/5UzIcdBjgO pic.twitter.com/VJFFNaYCBq — Brian Entin (@BrianEntin) May 17, 2025



وأكدت شرطة مدينة " نيو أورلينز" أن من بين المجرمين الهاربين العشرة، ثلاثة سجناء متهمين في قضايا قتل وأخطرهم "ديريك جروفز"، الذي أُدين بقتل 3 أشخاص، وهروبه من السجن يهدد الشهود الذين أبلغوا ضده.

اكتشاف هروب المساجين بعد مرور 8 ساعات

الغريب أن المحققين في سجن "جاستيس سنتر" اكتشفوا عملية الهروب بعد مرور 8 ساعات على عملية الهروب، وهي فترة قد تعني أن بعض الهاربين خرجوا من الولاية كلها وانتشروا في ولايات أخرى، وقد يتمكنوا من تغيير هوياتهم، وارتكاب جرائم شبيهة في ولايات أخرى.

الكتابات المدونة على جدار المرحاض، فيتو



والأكثر غرابة أن المفتشين عرفوا بعملية هروب المساجين عندما لم يجدوا السجناء أثناء توزيع وجبة الإفطار، وبعد فحص السجن، عُثر على زنزانة واحدة تظهر عليها آثار فوضى واضحة، وخاصة أنهم وجدوا خلف المرحاض جدار مخترق وممر سري محفور بدقة يقود إلى خارج السجن.

والغريب أنه فوق هذا الممر وداخل الزنزانة كانت توجد كتابات، مثل: "Catch me when you can" أي "أمسكني إذا استطعت"، و"Too Easy LOL" أى أن الأمر "سهل جدًا"، وهذه الكتابات توحي بأن السجناء كانوا واثقين من خطة الهروب.

لايزال البحث عن السجناء جاريًا

وفي التحقيقات الأولية أكتشف المحققين أن قضبان السجن، التي كانت تغطي الممر مقطوعة بدقة، ولا يُعرف من أعطى السجناء أدوات الحفر هذه، أو كيف حصلوا عليها وكيف كانت خطة هروبهم؟.

القضبان التي كانت تغطي الممر مقطوعة بدقة، فيتو

ومن الأشياء الغريبة أيضًا أن المحققين وجدوا أن معظم كاميرات المراقبة في السجن كانت معطلة، ولم تنشر السلطات سوى تسجيلات محدودة، وأبرزهم يُظهر السجناء وهم يركضون بعد هروبهم وبحوزة بعضهم بطانيات، ويُعتقد أه تم استخدامها في تسلق الأسوار وعبور الأسلاك الشائكة.

القبض على اثنين وهروب الـ8 الباقين، فيتو



ولا تزال عمليات البحث جارية وتشارك فيها فرق إنفاذ القانون ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لكن أخلا التطورات الخاصة بالحادث تشير غلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المجرمين، وبقيّ 8 أشخاص لا يُعرف أماكن تواجدهم، وكأنهم "فص ملح وداب".

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