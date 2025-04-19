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خارج الحدود

هروب أكثر من 100 سجين وسقوط قتلى وجرحى في تمرد للسجناء في تشاد

حكومة تشاد، فيتو
حكومة تشاد، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تشادية اليوم السبت، أن  ما لا يقل عن 100 نزيل من سجن قرب مدينة مونجو في محافظة غيرا وسط البلاد تمكنوا من الفرار، ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث.

فرار أكثر من 100 سجين في تشاد وسقوط قتلى وجرحى


وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن  الأمين العام للمحافظة حسن سليمان آدم قال: "فر حوالي مائة شخص، مع وقوع ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات".

ومن جهته، أفاد مسؤول إداري لم تذكر الوكالة اسمه، بأن تمردا اندلع بين السجناء في تشاد ، ما أدى إلى اقتحامهم مكتب مدير المؤسسة والاستيلاء على أسلحة".

وأشار المصدر إلى أن "تبادلا لإطلاق النار وقع مع حراس السجن، أصيب خلاله حاكم المحافظة الذي كان قد وصل إلى السجن".

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تشاد هروب سجناء في تشاد محافظة غيرا

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