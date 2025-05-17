ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن ومخللات مجهول المصدر في حملات رقابية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين محافظة الدقهلية، ووزارة التموين، وبالتعاون بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات.

وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط أكثر من ضبط أكثر من 25 طن دقيق ولحوم ودواجن ومخللات وملح وسلع أخرى غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن ومخللات وملح غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر

وأكد محافظ الدقهلية استمرار حملات الرقابة والتفتيش المكثفة، من قبل مديرية التموين على كافة الأنشطة التموينية والتجارية لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتلاعب بالأسعار والسلع أو الغش التجاري.

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط، 10.5 لحوم ودواجن بدون فواتير تثبت مصدرها، 7.12 طن من المخلل المشكل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، 550 لترًا من السولار تم تجميعه بالمخالفة للقانون، 10 صفائح من الجبن مجهولة المصدر، 2 طن و20 شيكارة من الملح مجهول المصدر، 100 رابطة من المشروبات الغازية مجهولة المصدر، 10 شكائر من الدقيق البلدي المدعم تم تجميعه، 40 كيلو من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، 10 شكائر من الفول الحصى مجهولة المصدر، 40 شيكارة من سماد سوبر فوسفات تم تجميعها بالمخالفة، 20 شيكارة من الدشة (ذرة صفراء) مجهولة المصدر، 4 براميل من سكر الجلوكوز مجهولة المصدر.

تحرير 366 مخالفة

وقامت الحملة التفتيشية التي شنتها مديرية التموين بتحرير 366 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 216 مخالفة تضمنت، نقص وزن في أرغفة الخبز، عدم إعلان عن قائمة البيانات الخاصة بأسعار ومواصفات الخبز، تصرف في كمية قدرها (726 شيكارة) من الدقيق البلدي المدعم، تجميع لكمية قدرها (25 شيكارة) من الدقيق البلدي المدعم بغرض التربح غير المشروع، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، عدم وجود سجلات خاصة بحركة الدقيق والإنتاج، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين عند شراء الخبز، عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة في إنتاج الخبز، غلق المخبز في مواعيد العمل الرسمية، محضر تجميع بطاقات تموينية للمواطنين بالمخالفة للقانون.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 150 مخالفة تضمنت، محضر عدم إعلان عن الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة للبيع للمستهلكين، عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، بيع بأزيد من السعر الرسمي المحدد للسجائر، حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، عدم وجود فواتير تثبت مصدر السلع المعروضة للبيع، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم وجود سجل صناعي للمنشأة، محاضر إدارية خاصة بمخالفات توريد القمح، غلق لمنشآت مخالفة، ذبح حيوانات خارج المجازر الحكومية المخصصة لذلك، تصرف في سلع تموينية مدعمة، محضر تجميع مواد بترولية بغرض التربح غير المشروع.

متابعة مستودعات الدقيق

وقامت مديرية التموين كذلك بمتابعة مستودعات الدقيق للتحقق من انتظام صرف الحصص المقررة للمخابز وفقًا للتعليمات، ومتابعة سير العمل في المخابز، والالتزام بالمواصفات المقررة لرغيف الخبز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تابعت محطات وموزعي المواد البترولية للتأكد من توافر المواد البترولية بأنواعها المختلفة، والالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كذلك قامت الحملة التموينية بمتابعة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها المحددة وعدم المغالاة على المستهلكين، والمرور على فروع الجملة لمتابعة صرف السلع التموينية المقررة للتجار التموينيين ومشروع جمعيتي، وضمان توافر السلع للمواطنين، ومتابعة صرف المنحة التموينية لمستحقيها.

متابعة عمليات توريد القمح المحلي لموسم 2025

كما تركزت الحملات التفتيشية لمديرية التموين على متابعة عمليات توريد القمح المحلي لموسم 2025 لضمان سير عمليات التوريد وتذليل كافة العقبات، ووفقًا للخطة الموضوعة لدعم المزارعين وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، والتأكد من التزام المطاحن بإنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية وضمان جودة المنتج النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.