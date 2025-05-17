السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

البحرين تسلم العراق رئاسة الدورة الـ 34 للقمة العربية

القمة العربية، فيتو
القمة العربية، فيتو

 تسلم العراق رئاسة الدورة الـ34 للقمة العربية من مملكة البحرين.

 

إعادة إعمار قطاع غزة

 ألقى وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، كلمة البحرين رئيس الدورة السابقة للقمة العربية، والتي أكد خلالها تأييد بلاده خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي اقترحتها مصر.

وأكد أن بلاده حرصت على تعزيز التعاون العربي والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن بلاده سعت خلال ترؤسها للقمة السابقة إلى دفع مسار العمل العربي.

 

حقوق الشعب الفلسطيني 

 وأشار "الزياني" إلى أن مواقف بلاده تعكس دعمها  لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفضها بشكل قاطع  تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعمها لجهود التحالف الدولي لحل الدولتين.

 

رفع العقوبات عن سوريا

 كما وجه التهنئة لسوريا على قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، وقدم في ختام كلمته رئاسة القمة العربية لدولة العراق.

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