السولية يدرس العروض المحلية بعد تعثر الانتقال للدوري الليبي

يدرس عمرو السولية لاعب الأهلي قبول أحد العروض المحلية المقدمة إليه بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعد تعثر مفاوضات انتقاله إلى أحد الأندية الليبية في ظل تأزم الأوضاع السياسية هناك ومع عودة الرياضيين المصريين لديها.

يستعد الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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