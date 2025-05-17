رئيس الإنجيلية: قدرة الله عظيمة وتفوق إدراك الإنسان

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس مدحت ناشد أسعد راعيًا للكنيسة الإنجيلية بطامية، وذلك بمقر الكنيسة بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى بسنودس النيل الإنجيلي، والقس إبراهيم ناجح، سكرتير المجمع، والقس محروس عايد، رئيس لجنة فك الارتباط المجمعي، والقس خليل إبراهيم، عضو اللجنة، والقس سمير يونان، رئيس مجلس الكنيسة بطامية، إلى جانب الشيخ إبراهيم شحاتة، شيخ كنيسة "قراره" بمغاغة.

حضور حفل التنصيب

كما شارك في الحفل الدكتور الشيخ سعد قطب، رئيس الطريقة القادرية، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدينية والعامة، وجموع من أبناء الكنيسة.

وخلال كلمته، قدَّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقس مدحت ناشد بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة، وقال رئيس الطائفة الإنجيلية:

"إن قدرة الله عظيمة، تفوق إدراك الإنسان. في صلاحه وجوده، ورسائل الله لا تنقطع، وهي دومًا تحمل إلينا نعمة أعظم. لكننا كثيرًا ما نُعطِّل هذه النعمة حين نشك في صلاح الله، أو حين نستسلم للخطية التي تحجب عنا اختبار قوته ومحبته."

وأضاف: "أدعوكم اليوم أن تنفصلوا عن الخطية بكل ما تحمله من ضعف وانكسار، فهي التي تعوقنا عن التمتع الكامل بنعمة الله، وتحرمنا من اختبار حضوره المجيد في حياتنا. فلنثق أن إلهنا صالح، وأن ما أعدَّه لنا يفوق كل تصور، فهو الإله القادر الذي يصنع بنا ولأجلنا ما هو أعظم مما نرجو أو نتخيَّل."

وفي ختام الحفل، تم تقديم دروع التكريم، كما ألقى القس مدحت ناشد كلمة ختامية عبَّر فيها عن امتنانه لكل من شارك في هذه المناسبة الروحية المهمة، مؤكدًا التزامه بخدمة الكنيسة والمجتمع بكل محبة وتفانٍ.

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