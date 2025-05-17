السبت 17 مايو 2025
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رياضة

مكافآت مالية خاصة تنتظر لاعبي القلعة الحمراء حال الفوز اليوم على البنك الأهلي

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

 رصد مسؤولو النادي الأهلي مكافآت مالية خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز اليوم على البنك الأهلي في الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل. 

يستعد الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

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الأهلي النادي الأهلي الاهلي والبنك

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