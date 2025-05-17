السبت 17 مايو 2025
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حوادث

حريق يلتهم محل حلويات في السيدة زينب

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل محل حلويات في منطقة السيدة زينب، دون وقوع أى إصابات.


حريق محل حلويات بالسيدة زينب

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل حلويات بشارع الفلكي بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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