السيسي يصل القصر الحكومي ببغداد مقر انعقاد القمة العربية الـ34

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر انعقاد القمة العربية.

ويشارك الرئيس السيسي اليوم بالعاصمة العراقية في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ويلقي الرئيس السيسي كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض الرئيس رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وتنطلق صباح اليوم السبت في العاصمة بغداد أعمال وجلسات القمتين العربية العادية الرابعة والثلاثين والتنموية الخامسة بحضور القادة والزعماء العرب والأمناء العامين لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب عشرات الضيوف من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

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