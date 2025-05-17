السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

متحف الزعفران يحتفل باليوم العالمي للمتاحف بمحاضرات وجولات تعريفية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

 ينظم متحف الزعفران بجامعة عين شمس احتفالية كبرى غدا الأحد الموافق 18 مايو 2025، تحت شعار “مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير”، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الأثري والمتحفي، في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للمتاحف. 

اليوم العالمي للمتاحف 

وتُفتتح الفعاليات بمحاضرة يلقيها  الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق والمشرف العام على متحف الزعفران، بعنوان “المتحف المصري من الأزبكية إلى التحرير”. 

كما تتضمن الاحتفالية ندوة علمية متميزة يقدمها الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير متحف الزعفران وعضو اللجنة الدولية لمتاحف البيوت التاريخية، وعضو الجمعية العمومية للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) – مصر، تحت عنوان “المتاحف طريقك للعالمية: دليلك للانضمام إلى لجان المجلس الدولي للمتاحف – ICOM”.

ويعقب المحاضرتين جولة تعريفية داخل المتحف يقوم بها أمناء المتحف، يليها جلسة حوارية مفتوحة (دردشة متحفية) مع مدير المتحف والحضور، بهدف تعزيز التواصل ونشر الوعي المتحفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

متحف الزعفران بجامعة عين شمس الدكتور ممدوح الدماطي المتحف المصري المجلس الدولي للمتاحف اليوم العالمي للمتاحف جامعة عين شمس عين شمس ممدوح الدماطي

مواد متعلقة

غدا، مصر للطيران تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام

التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يحتفي بتكريم أوائل طلبة التمريض بالجيزة

يستخدم كبديل للمضادات الحيوية. البكتيريوفاج فيروس يلتهم البكتيريا الضارة دون إيذاء البشر

"التعليم العالي" تبحث آليات تعزيز التعاون مع جامعة شنغهاي الصينية المفتوحة

وزير التعليم العالي يثمن الشراكة العلمية بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب

المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس يناقش "الابتكار والتحول الرقمي"

جامعة عين شمس تكشف التفاصيل الكاملة للجامعة الأهلية والتخصصات المتاحة

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير ألمانيا

الأكثر قراءة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

الإعلام.. من غرف النوم إلى غرف الدفن!

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

القاهرة تحترق وأسوان تسجل 47 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

السيسي من بغداد: ندعم كافة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الصحة العالمية تحذر من 5 أعراض

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية