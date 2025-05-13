التفاصيل الكاملة لجريمة مدينة نصر.. زوج يقتل زوجته بـ10 طعنات، ويعترف: اتصالات أخبرتني بأنها على علاقة بشاب، وأنها تعتزم رفع دعوى طلاق.. والجنايات تحيل أوراقه للمفتي

كانت منطقة مدينة نصر شرق القاهرة مسرحا لجريمة قتل مروعة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته في جريمة بشعة أثارت الرعب بين الناس.. التحقيقات كشفت أن خلافات أسرية وشك المتهم في سلوك زوجته وراء ارتكابه الجريمة.



بلاغ بمقتل سيدة في مدينة نصر

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فور تلقيها البلاغ تحركت إلى مكان الحادث، وتبين صحة البلاغ، وتم نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة، وتم القبض على المتهم.



المتهم بقتل زوجته: كانت تنفر مني وتكرهني



وأمام نيابة مدينة نصر أدلى المتهم بالأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة، قائلا إنه كان متزوجا من سيدة ويعيشان معا في منطقة مدينة نصر منذ سنوات، وقبل الحادث بأشهر بدأت معاملة زوجته تتغير.

وأضاف أن زوجته بدأت تنفر منه وترفضه وتتعدى عليه بالسب والقذف، وتطعنه في رجولته، وكان يصبر عليها، قائلا لنفسه: "إنها تمر بأزمة نفسية سيئة وسيتحملها".



المتهم: سوء سلوك المجني عليها وراء الجريمة

وأشار المتهم إلى أنه في يوم من الأيام وردت إليه اتصالات متعددة تتهم زوجته بأنها على علاقة بشاب من المنطقة، وأنهما يتحدثان معا في الهاتف، وبينهما مراسلات مخجلة.. لم يصدق ما سمعه!!

ولكن مع تكرار الاتصالات ونفور زوجته منه وسوء معاملتها له، قرر مواجهتها فأنكرت الاتهامات التي وجهها لها، ثم تركت له المنزل.

وأشار إلى أنه سمع من الأصدقاء بأن زوجته تعتزم رفع دعوى طلاق ضده، وهو الأمر الذي أثار غضبه وأخذته العزة بالنفس، وقرر الانتقام لكرامته والتخلص منها فاشترى سكينا ثم أخفاها بين طيات ملابسه وتوجه إلى حيث تعيش زوجته.



المتهم: طعنت المجني عليها 10 طعنات حتى الموت

وأوضح أنه طرق الباب وما إن فتحت له زوجته حتى انهال عليها طعنا في كل مكان بجسدها فأصابها بأكثر من 10 طعنات، ثم تركها وفر هاربا حتى ألقت قوات الأمن القبض عليه، وأحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.. ثم أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم واستلام رأي المفتي.

وتعود أحداث القضية، وفقا لتحقيقات النيابة العامة، لشهر يونيو 2024، حيث قام عاطل، 42 سنة، بقتل زوجته، حيث عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، واستل سلاحا أبيض "سكينا" أعده لذلك، ثم توجه إليها بمسكنها، وما أن ظفر بها حتى أعمل سلاحه في جسدها، فسدد إليها عدة طعنات بأماكن متفرقة في جسدها التي أودت بحياتها.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر، وكشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة، حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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