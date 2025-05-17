7 تعليمات من المديريات التعليمية خلال امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع

بدأت المدارس تقييم الطلاب في نهاية امتحانات العام الدراسى الجارى 2024-2025 في المواد غير المضافة للمجموع، منها التربية الدينية والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن يتم عقد الاختبارات وتقييم الطلاب خلال اليوم الدراسى.

امتحانات الترم الثاني 2025

وأصدرت المديريات عددا من التعليمات والتنبيهات خلال امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع وهي:

-ضمان سرية الامتحانات كمسؤولية مشتركة بين مدير عام الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة.

_ تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية بالمرور على مقار لجان الامتحانات قبل بدءها ومراجعة المعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان.

- التأكد من نظافة الفصول وتجهيزها لما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب.

- ممنوع نهائيًّا اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين.

-تفعيل القرار الوزاري (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ الخاص بمكافحة الغش.

- التواصل مع رؤساء الأحياء للإبلاغ عن أي إشغالات بمحيط وأسوار المدارس ومقار اللجان والطرق المؤدية لها.

-تشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر والمستمر بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات.

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