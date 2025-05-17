انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالقاهرة، اليوم

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، للمواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للمواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن تجهيز أعمال الكنترولات، والتأكد من الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث، وكذلك مناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأشارت تعليم القاهرة أنه بالنسبة للقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنها القرار الوزاري (٢٠٥) بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، القرار الوزاري (١١٣) والذي يفيد الحرمان من أعمال الامتحانات إلى جانب القرار رقم (٣٤) الخاص تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، (٣٥) الخاص بتنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة، بالإضافة إلى تعليمات عامة لرؤساء لجان النظام والمراقبة ومسؤولي الحاسب الآلي، مشددًا على التعامل بحسم مع أي تجاوز.

وأكدت الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال الامتحانات والتي تشمل الآتي:

_ ضمان سرية الامتحانات كمسؤولية مشتركة بين مدير عام الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة.

_ تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية بالمرور على مقار لجان الامتحانات قبل بدءها ومراجعة المعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان.

_ التأكد من نظافة الفصول وتجهيزها لما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب.

_ ممنوع نهائيًّا اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين.

_ تفعيل القرار الوزاري (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ الخاص بمكافحة الغش.

_ التواصل مع رؤساء الأحياء للإبلاغ عن أي إشغالات بمحيط وأسوار المدارس ومقار اللجان والطرق المؤدية لها.

_ تشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر والمستمر بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات.

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