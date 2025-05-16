استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لموسم الحج 2025

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموسم الحج لعام 2025 وبدأت الوزارة الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية 2025 منذ أكتوبر الماضي.

التعاقد مع شركة متخصصة لتقديم خدمات «الطواف»

وتم التعاقد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على اتوبيسات موديلات حديثة، والتعاقد مع شركة متخصصة لتقديم خدمات «الطواف» للمرة الأولى لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة، وزيادة المكيفات فى المشاعر المقدسة «عرفات أو منى»، تجنبًا لارتفاع درجة الحرارة في ضوء تجربة العام الماضي.

فضلًا عن العمل على زيادة الخدمات المتعلقة بالتغذية في المشاعر المقدسة، وعلى مستوى الفنادق، حصة الوزارة في حج 2025 أكبر من العام الماضي إذ بلغ عددها 12 ألف حاج.

كما تم اختيار فنادق فى المنطقة المركزية الخاصة بالحرمين حيث إن المستوى الاقتصادي الخاص بالوزارة يبعد عن الحرم 1400 متر فقط مصنف 4 نجوم، وفنادق فى المدينة المنورة لا تقل عن 3 نجوم وكلها لا تزيد على 300 متر عن الحرم، بالإضافة إلى خدمات تأهيل المشرفين من السيدات أو الرجال لتقديم أفضل توعية.

تفاصيل رحلة الحج

وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجانب المصري أو السعودي، وحضور كافة اللقاءات الخاصة بالتأهيل والتوعية وتفاصيل رحلة الحج قبل مغادرة الأراضي المصرية، وعدم إخفاء حالة الحاج الصحية وحضور اللقاءات التنظيمية وعدم التعامل بشكل فردي.

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