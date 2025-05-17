يحتفل اليوم بعيد ميلاده الخامس والثمانين..يوميات عادل إمام في قصر المنصورية

لم يعد الفنان عادل إمام يظهر بالمناسبات العامة أو الحفلات الفنية، منذ أن قدم آخر أعماله الدرامية وهو مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان لعام 2020، وحقق نجاحًا لا بأس به.

بعدها اختفى الزعيم عن الأضواء، مما أثار حالة من الجدل بين محبيه، الذين تساءلوا عن السبب وراء ذلك الاختفاء المفاجئ والغريب، وقد جاءت الإجابات متمثلة في بعض التكهنات حول اعتزاله ومرضه وتكهنات أخرى حول استراحة المحارب التي قرر أن يكافئ نفسه بها قبل أن يعود للجمهور بعمل جديد.

كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان عادل إمام، أن اختفاءه كان بناءً على قراره الشخصي، حيث أخبر أبناءه وأفراد أسرته أنه لم يعد يقوى على الوقوف أمام الكاميرًا لوقت طويل، كما أن العمل بالسينما والمسرح والدراما التليفزيونية قد انهك قواه والتهم عمره، في الوقت الذي يريد أن يستمتع بالجلوس مع أحفاده وأصدقائه وأفراد أسرته.

وأضاف المصدر أنه لم يعارضه أحد في ذلك القرار، وتحولت منذ تلك اللحظة حياة الفنان عادل إمام لشيء آخر، فقد تفرغ للقراءة في قصره بمنطقة أبو رواش بالجيزة ولقاء أصدقائه والجلوس مع أحفاده داخل منزله بمنطقة المنصورية، كما أنه كان يقضي أشهر الصيف كاملة بالمنزل الخاص به بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي، كما ظل لسنوات يستضيف عددا كبيرا من النجوم والفنانين كل ليلة لإقامة حفلات السمر والحديث عن الفن والثقافة والسياسة وغيرها من المجالات المختلفة.

وأكد المصدر أنه بعد فترة قصيرة من قرار اختفاء الفنان عادل إمام، قد عانى من عدة أزمات صحية والتي لم تمكنه من استقبال أصدقائه مثلما كان يفعل من قبل، حيث اقتصر الأمر على عدد محدود من المقربين من داخل وخارج الوسط الفني والذين لم يتجاوز عددهم أصابع اليدين.

وأكد مصدر آخر أن الفنان عادل إمام يقضي يومه داخل منزله دون الخروج لأي مكان آخر، حيث يبدأ يومه بقراءة بعض الصحف الورقية التي اعتاد عليها منذ سنوات، ثم يتناول الإفطار رفقة بعض أفراد أسرته بحديقة المنزل، ويذهب إلى حجرة مكتبه الخاصة ويعكف على قراءة بعض الكتب والروايات، والتي يقضى بها أغلب ساعات يومه، قبل أن يلتقي بأحفاده وأبنائه للجلوس معهم وتناول الغداء واستكمال يومه.

وكشف المصدر أن الزعيم عادل إمام قد عبر لأحد أصدقائه في أحد الأيام، عن مدى اشتياقه لشوارع وسط القاهرة، وبعض المناطق التي كان يجلس بها ويلتقي أصدقاءه، وطلب منه اصطحابه في جولة بسيارته إلى تلك الأماكن.

وأضاف المصدر أنه بالفعل قد استقل الزعيم وصديقه إحدى السيارات في ساعة متأخرة من الليل، وقاما بجولة بشوارع وسط القاهرة، والتي استغرقت قرابة الساعتين قبل أن يعودا مرة أخرى إلى منزله، وهو في حالة من السعادة الكبيرة.

واستبعد المصدر فكرة عودة الفنان عادل إمام مرة أخرى للساحة الفنية، خاصة أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بذلك، نظرًا لتعرضه لبعض الأزمات خلال الأشهر الماضية، والتي كانت سببًا في دخوله المستشفى، لكنه قد خرج بعدها بوقت قصير لتحسن حالته.

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