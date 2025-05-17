رياضة السنطة تنظم قافلة رياضية بقرية الرجبية بالغربية (فيديو)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، ممثلة في إدارة شباب السنطة، قافلة رياضية بقرية الرجبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، وبمشاركة واسعة من النشء والشباب وكبار السن.

تأتي هذه القافلة داخل محافظة الغربية ضمن خطة الوزارة للوصول بالخدمات الرياضية إلى القرى المحرومة التي تفتقر إلى وجود منشآت رياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

وأكد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، أن تنظيم هذه القوافل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات المجتمعية في القرى والنجوع، من خلال توفير أنشطة رياضية متنوعة عبر مراكز الشباب القريبة، بهدف تمكين أبناء تلك المناطق من ممارسة الرياضة، بما يعزز من قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، ويواكب أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف إيهاب الغزالي مدير إدارة الشباب والرياضة بالسنطة أن فعاليات القافلة الرياضية اليوم تضمنت العديد من الأنشطة والألعاب، شملت كرة القدم الخماسية، وألعاب فردية مثل الكاراتيه، إلى جانب الألعاب الشعبية التي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية للمشاركين.

وتستمر هذه الفعاليات في عدد من القرى المستهدفة ضمن خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ القوافل الرياضية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المستشار إبراهيم صدقي والمستشار محمود صدقي وعمدة القرية عبد الرحمن حسن وشيخ القرية هيثم والي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.