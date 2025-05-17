الإسكان: تنفيذ محطة مياه شرب جديدة و2488 وحدة بمشروعي ديارنا والإسكان الأخضر بمدينة السادات

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ محطة تنقية مياه شرب جديدة، و2488 وحدة سكنية بمشروعي ديارنا للإسكان المتوسط، و"الإسكان الأخضر" بمدينة السادات، بجانب مشروعات التطوير والمرافق بالمدينة، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان نحو زيادة توفير الخدمات والمسكن الملائم للمواطنين بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات الإسكان والزراعة والطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة السادات، حيث شدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والالتزام بالمواصفات القياسية، بجانب الاهتمام والمتابعة الدورية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة تزامنا مع دخول فصل الصيف.

وفي هذا الإطار، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية بالمدينة، والتي شملت مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث اطمأن على تقدم الأعمال في العمارات السكنية الجاري إنشاؤها، كما تفقد مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، والذي يضم 20 عمارة توفر 520 وحدة سكنية، ويُعد من المشروعات السكنية التي تستهدف تنويع أنماط السكن لتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقد رئيس جهاز مدينة السادات، ومرافقوه، مواقع إنشاء وحدات "الإسكان الأخضر"، الذي يضم 82 عمارة سكنية بها 1968 وحدة، ويركز على كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، بجانب متابعة أعمال تطوير الطرق والمرافق، كما تابع أعمال توسعة المحور المركزي للمدينة، الذي يعد أحد أهم شرايين الحركة المرورية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 5.2 كم من الطريق، مع التخطيط لإضافة 1.5 كم أخرى لتعزيز السيولة المرورية.

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال الزراعة والتجميل في حيي النور والفردوس بالمدينة، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء لضمان استدامتها كمتنفس طبيعي للسكان، بما يعزز جودة الحياة ويواكب رؤية المدن الخضراء.

كما تفقد مسئولو الجهاز، موقع محطة تنقية المياه الجديدة بطاقة تصميمية تبلغ 87,000 م³/يوم، والجاري تنفيذها بواسطة شركة متخصصة، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 988 مليون جنيه، ضمن خطة تعزيز البنية التحتية بالمدينة وتحقيق الاستدامة في خدمات مياه الشرب، كما شملت الجولة تفقد خط ازدواج نقل المياه العكرة (قطر 1000 مم) من المأخذ إلى محطة التنقية الجديدة الجاري إنشاؤها.

وخلال جولته بمواقع المشروعات، شدد رئيس جهاز مدينة السادات، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والتوقيتات الزمنية لتسليم الوحدات للمواطنين، بجانب ضرورة مراعاة جودة التنفيذ ونظافة الأحياء، لتعكس الصورة الحضارية لمدينة السادات، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتوفير سكن لائق وخدمات جيدة للمواطنين، ومؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان التنفيذ وفق المعايير المعتمدة.

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