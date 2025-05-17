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حوادث

القبض على عامل بمسجد بمدينة نصر بتهمة الاعتداء على أطفال

القبض على خادم مسجد
القبض على خادم مسجد بمدينة نصر

 ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمسجد في منطقة مدينة نصر، على خلفية اتهامه بالتعد غير اللائق على ثلاثة أطفال داخل أحد المساجد.

 

القبض على متهم بمدينة نصر بتهمة الاعتداء غير اللائق على أطفال

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث قد تلقى بلاغات من أسر ثلاثة أطفال، أفادوا فيها بتعرض أبنائهم لتصرفات غير أخلاقية من قبل عامل بالمسجد، أثناء ترددهم على المكان للصلاة وحفظ القرآن. 

وأشارت البلاغات إلى أن المتهم استغل تواجد الأطفال داخل المسجد واستدرجهم إلى مكان منعزل.

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تباشر الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، حيث يجري سماع أقوال الشهود، ومراجعة كاميرات المراقبة المتوفرة داخل المسجد، للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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