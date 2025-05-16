الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

ضبط لص سرق هاتف
ضبط لص سرق هاتف شاب داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط لص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه بسرقة هاتف محمول خاص بشاب داخل نادٍ رياضي بالمحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بشأن تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة سرقة هاتف محمول من أحد الشباب أثناء تواجده داخل أحد الأندية الرياضية بالإسكندرية، حيث أبدى والد المجني عليه تضرره من الواقعة وطالب بالتحرك الأمني.

 

ضبط متهم بالتحرش بطفلة تحمل جنسية أجنبية داخل حديقة بمدينة نصر

ضبط 19 طن دقيق مهرب في حملات تموينية على المخابز

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية، وتم القبض عليه في وقت قياسي.

 وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو، وتم بإرشاده استعادة الهاتف المسروق وتسليمه لصاحبه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أمن الإسكندرية النيابة العامة مديرية أمن الإسكندرية مقطع فيديو سرقة هاتف محمول النيابة لص ظهر في مقطع فيديو

مواد متعلقة

ضبط متهم بالتحرش بطفلة تحمل جنسية أجنبية داخل حديقة بمدينة نصر

ضبط 19 طن دقيق مهرب في حملات تموينية على المخابز

بقيمة 5 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

تحرير 952 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة

ضبط 119 كيلو مخدرات و64 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالقليوبية

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% حتى هذا الموعد

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16 مايو 2025

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بالقاهرة (بث مباشر)

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

أخبار مصر: مصير صادم لنجل محمد رمضان بعد قرار المحكمة، رعب من انفجار شمسي، عودة كورونا، قصة ابتزاز مدرب كرة شهير لفتاة

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

توصيات لجنة التظلمات بشأن أزمة القمة 130 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بعد التلبية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية