ضبط بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط لص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه بسرقة هاتف محمول خاص بشاب داخل نادٍ رياضي بالمحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ بشأن تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة سرقة هاتف محمول من أحد الشباب أثناء تواجده داخل أحد الأندية الرياضية بالإسكندرية، حيث أبدى والد المجني عليه تضرره من الواقعة وطالب بالتحرك الأمني.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية، وتم القبض عليه في وقت قياسي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت بالفيديو، وتم بإرشاده استعادة الهاتف المسروق وتسليمه لصاحبه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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