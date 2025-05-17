الرمادي يطلب تقريرًا عن إصابات رباعي الزمالك

طلب أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي تقريرا عن اَخر تطورات إصابة الرباعي محمود بنتايج، وناصر منسي، وصلاح الدين مصدق، ومحمد شحاتة، من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم للفترة المقبلة.

وخاض الرباعي تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للرباعي لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.

ويعاني الرباعي من إصابات مختلفة تعرضوا لها خلال المباراة الماضية أمام بيراميدز، حيث يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، وصلاح الدين مصدق من كدمة في الكاحل، ومحمود بنتايج من إجهاد عضلي، ومحمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت، السبت الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك يخسر من بيراميدز

وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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