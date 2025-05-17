السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

 يلتقي مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش مساء اليوم السبت، نظيره كريستال بالاس على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. 

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 

 تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

كان مانشستر سيتي تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد، في حين حقق كريستال بالاس مفاجأة بالفوز على أستون فيلا، في نصف النهائي، بثلاثية نظيفة.


وتعد تلك البطولة هي الفرصة الوحيدة لـ مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق أي شيء آخر.

وسبق أن تواجه مان سيتي وكريستال بالاس، مرتين خلال الموسم الجاري، حيث تعادلا في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بهدفين لمثليهما، في حين حقق مانشستر سيتي ريمونتادا في الدور الثاني وفاز بخمسة أهداف لهدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي كريستال بالاس كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي وكريستال بالاس مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

مواد متعلقة

جوارديولا يوجه رسالة لجماهير مان سيتي قبل نهائي كأس الاتحاد: هدفنا اللقب

عمر مرموش: مانشستر سيتي النادي المثالي بالنسبة لي!

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

ظهور مرموش، مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الجديد (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

الإعلام.. من غرف النوم إلى غرف الدفن!

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

السيسي من بغداد: ندعم كافة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

القاهرة تحترق وأسوان تسجل 47 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الصحة العالمية تحذر من 5 أعراض

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 17 مايو 2025

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية