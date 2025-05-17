السبت 17 مايو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي: أنهينا كل الاتفاقات مع ريفيرو والإعلان مسألة وقت

ريفيرو
ريفيرو

قال مصدر داخل الأهلي إنه تم الاتفاق نهائيا مع الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل على أن يكون الإعلان مسألة وقت مؤكدا ان ريفيرو وقع عقود تدريب الأهلي ولا توجد أزمات وان ارتباط الفريق بمواجهة البنك الأهلي الحاسمة في الدوري الليلة وراء تأجيل الإعلان. 

يذكر أنه تقرر أن يتواجد الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل مباراة الفريق أمام البنك الأهلي اليوم من المدرجات، وذلك قبل إعلان تنصيبه رسميا مديرا فنيا للفريق. 

يستعد الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي النادي الأهلي ريفيرو

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