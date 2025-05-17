غيابات الأحمر أمام البنك الأهلي، الليلة

يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة البنك الأهلي الليلة في الدوري.

وتضم قائمة الغائبين كلا من: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، حمزه علاء، يحيى عطية الله، أحمد رضا، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم.

يستعد الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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