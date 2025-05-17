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ثقافة وفنون

ليلة ساحرة، 14 صورة من حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

 أحيا، مساء أمس الجمعة، النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

 

حفل عمرو دياب 

 واحتشد الآلاف في الجامعة الأمريكية قبل الحفل بساعات في انتظار الهضبة على أنغام الموسيقى التي ملأت أرجاء المكان، ووقف جمهور عمرو دياب يردد أغانيه قبل صعوده خشبة المسرح الضخم. 

 

وثائقي عمرو دياب 

وفي تمام العاشرة والنصف مساء عرضت شاشات المسرح فيديو وثائقيا قصيرا يلخص مشوار عمرو دياب والذي تفاعل معه الجمهور بشدة وردد الأغاني التي عرضها، لينطلق بعدها صوت الهضبة وهو يغني يا أنا يا لأ مع صعوده على المسرح. 

أغاني عمرو دياب 

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه منها بحبه أنت، ده لو أنساب، تملي معاك، أنت الحظ، مبتغيبش.

وواصل الهضبة إمتاع جمهوره عندما قدم فاصلا من أغانيه القديمة مثل كان طيب، أيام وبنعيشها، وخلصت فيك كل الكلام، وفاجأ جمهوره بغناء أغنية بعد الليلالي.

ثم قدم مجموعة من أغانيه المميزة مثل وياه، راجع، ثم ميدلي ضم أغنيات قمرين، نور العين، ليلي نهاري، واختتم حفله بأغنية وغلاوتك التي قدمها في ألبوم عودوني سنة ١٩٩٨. 

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