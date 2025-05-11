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ثقافة وفنون

منذ 32 عامًا، حفلات عمرو دياب الأعلى سعرًا بين مطربي جيل التسعينيات

عمرو دياب
عمرو دياب

لطالما ارتبط اسم "مطربي التسعينات" بذكريات لا تُنسى وأغانٍ خالدة في ذاكرة أجيال مثل مصطفى قمر، علي حميدة، هدى عمار، حميد الشاعري، هشام عباس، وحلمي عبد الباقي، وجميعهم رسموا ملامح مرحلة كاملة من الطرب المصري والعربي، لكن يبقى اسم عمرو دياب، أو كما يُلقب بـ"الهضبة"، هو الأكثر تميزًا وتأثيرًا بين أبناء هذا الجيل.


الهضبة يتفوق منذ البداية

منذ بداياته، اختار عمرو دياب أن يسلك طريقًا مختلفًا، قائمًا على الندرة في الظهور، والدقة في اختيار الكلمات والألحان، والتوقيت المدروس في طرح أعماله وحفلاته، وهذا النهج لم يمنحه فقط تميزًا فنيًّا، بل جعل من حفلاته الأعلى سعرًا بين مطربي جيله.

حفل تاريخي في صيف 1993

في صيف عام 1993، كان نادي الإسكندرية الرياضي (سبورتنج) وجهة لعشاق الفن والموسيقى، حيث أقيمت حفلات لكبار النجوم، وفي واحدة من أبرز الليالي، أحيا عمرو دياب حفلًا على أرض البولو بالنادي، واستمرت فقرته الغنائية لمدة ساعتين، وكانت تذكرة الدخول بسعر 20 جنيهًا، وهو ما اعتُبر حينها السعر الأعلى مقارنة ببقية الفنانين، ما يعكس شعبيته المتنامية وقيمته الفنية منذ بداياته.

للمقارنة، كان سعر جرام الذهب عيار 21 في 1993 نحو 35 جنيهًا، بينما كان متوسط راتب الموظف الحكومي بين 30 إلى 90 جنيهًا، ما يضع تكلفة حضور حفل "الهضبة" في مرتبة ترفيه لا تُتاح للجميع، لكنه ظل قِبلة للجمهور المتعطش للفن المختلف.

 

عمرو دياب وألبومات الصيف.. عودة بعد غياب

في تطور جديد، يعود عمرو دياب هذا العام إلى عادة طرح ألبوماته في موسم الصيف، بعد غياب دام 6 سنوات، ومن المتوقع أن يُطرح ألبومه الجديد عقب عيد الأضحى المقبل، ليعيد بذلك إحياء تقليد ارتبط باسمه لعقود.

 


وكان آخر ألبوم صيفي كامل للهضبة هو "كل حياتي" في صيف 2018، ثم تبعه ميني ألبوم "أنا غير" في 2019، قبل أن يتحول إلى إصدار أعماله في موسم الشتاء، مثل "سهران" و"يا أنا يا لا" و"مكانك".


نجاح جماهيري في الكويت

وفي تأكيد جديد على مكانته الفنية، أحيا عمرو دياب حفلًا ضخمًا في منطقة الأرينا بدولة الكويت، وسط حضور جماهيري استثنائي، حيث امتلأ المكان منذ اللحظات الأولى وسط تفاعل كبير.

الهضبة تألق كعادته بمجموعة من أنجح أغانيه، منها: تملي معاك، قمرين، نور العين، شكرا، من هنا لبكرة، وغلاوتك، ويا قمر، وياه، وامتد الحفل لأكثر من ساعتين في واحدة من أضخم حفلات الكويت على الإطلاق من حيث عدد الحضور والتنظيم.

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