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رياضة

الدوري الممتاز، المصري يسعى إلى العودة للمربع الذهبي أمام سيراميكا كليوباترا

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يستضيف فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم السبت على إستاد السويس الجديد بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا 


ويسعى المصري الي تحقيق الفوز للعودة للمربع الذهبي بالدوري المصري مرة أخرى تحسبا لسقوط البنك الأهلي أمام الأهلي.

أما سيراميكا فيسعى إلى تعويض الهزيمة من الأهلي بالجولة الماضية.


المصري ضد سيراميكا 


وسقط سيراميكا أمام النادي الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري الممتاز، وتعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو إيجابيًّا بهدف لكل فريق خلال الجولة نفسها. 


المصري وسيراميكا


ويحتل المصري الترتيب الخامس برصيد 36 نقطة ويحتل سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

مواجهات المصري وسيراميكا كليوباترا


تواجه سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي 11 مواجهة قبل المباراة المرتقبة غدا السبت بالدوري المصري.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في 4 لقاءات فيما حسم الفريق البورسعيدي الفوز في مواجهتين، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات.

وأحرز سيراميكا كليوباترا 20 هدفًا في مقابل 13 أهداف لصالح المصري.  

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

 

1- الأهلي  52 نقطة  

2- بيراميدز  50 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة

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