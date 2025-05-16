الدوري المصري، إنبي يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق إنبي على نظيره طلائع الجيش، بهدف دون رد في الشوط الأول في مباراة الفريقين من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز ملعب استاد جهاز الرياضة.

وأحرز صلاح زايد هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 4+45.

تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

مباراة إنبي وطلائع الجيش

الفوز على طلائع الجيش الليلة سيضمن لإنبي الاستمرار في الدوري الموسم المقبل بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي أوصلت الفريق إلى النقطة 24 والمركز الرابع في ترتيب مجموعة الهبوط.

في المقابل، يدخل طلائع الجيش اللقاء بقيادة هيثم شعبان بهدف حصد النقاط الثلاث، حيث يحتل المركز الثالث بنفس المجموعة ويسعى لتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز من خلال هذا الفوز المهم أمام الفريق البترولي.

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