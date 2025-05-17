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أخبار مصر

رياح مثيرة للأتربة، تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

الأتربة مستمرة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

ذروة الموجة الحارة، تحذير عاجل من طقس السبت

ذروة الموجة شديدة الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، ذروة الموجة شديدة الحرارة يسود طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:46

درجة الحرارة الصغرى:28

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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