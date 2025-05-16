الجمعة 16 مايو 2025
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أخبار مصر

ذروة الموجة الحارة، تحذير عاجل من طقس السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس،  أن غدا السبت،  يشهد ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث  يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 16- 5- 2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الجمعة، موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:46

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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