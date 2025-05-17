السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب: القادة الذين قابلتهم في الشرق الأوسط عظماء ويحبون بلادهم وبايدن لم يتعامل معهم جيدا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "القادة الذين قابلتهم في الشرق الأوسط عظماء ويحبون بلادهم".

وأضاف ترامب  لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه "خلال عدة سنوات سيكون 50 في المائة من دخل السعودية من غير النفط".

وقام ترامب بجولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 - 16 مايو الجاري.

وذكر ترامب أن "الشرق الأوسط منطقة رائعة"، موضحًا أن الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، "لم يتعامل معها جيدًا".

وفي ملف إيران، أكد ترامب أن "إيران لن تتمكن من الحصول على سلاح نووي".

وأوضح أنه يفضل "عدم اللجوء إلى العمل العسكري مع إيران".

وقال ترامب إن "طهران تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي".

وإلى ذلك، وصف ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع، بأنه "رائع".

والتقى ترامب، الشرع في السعودية بحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

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الرئيس الأمركي دونالد ترامب جولة خليجية الشرق الأوسط ملف إيران سلاح نووي جو بايدن الرئيس السوري أحمد الشرع

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