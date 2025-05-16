لوك شبابي لـ كاظم الساهر في بروفات حفله بدبي (صور)

يحيي القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا كبيرا على مسرح أوبرا دبي، وذلك غدا السبت الموافق 17 مايو.

وكشف القيصر عن استعدادات وبروفات حفله غدا، وظهر بلوك جديد شبابي وبوزن منخفض.

وأرفق كاظم الساهر صور البروفات بتعليق: أتمرّن اليوم استعدادًا للغد… قلبي معكم، ومتشوّق ألتقيكم على المسرح.

حفلات كاظم الساهر

ومن ناحية أخرى، كان قد حرص المطرب الكبير كاظم الساهر والمطربة جنات على المشاركة في الاحتفال بعيد الأم هذا العام بأغنية جديدة باسم "أمي"، حيث أطلقت قبل ساعات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باللغة العربية الفصحى.

الأغنية الجديدة قدمها ثنائي الغناء العربي من ‎كلمات وموسيقى وألحان قيصر الغناء كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز، وأطلقت بطريقة كتابة الكلمات، وخلال الساعات الأولى لإطلاقها حققت الأغنية انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات أغنية "أمي"، أمي أمي أمي أمي، من مثلها أمي أنا، فديتها من مثلها، روح وقلب ذهب، أحبها أحبها، من بعد ربي حبها، إلى فؤادي الأقرب، شمعة عمري الملهمة، رغم الليالي المظلمة، والسنوات المؤلمة، راضية مبتسمة، ظلت معي حبيبة، صديقة طبيبة، بصبرها عجيبة عجيبة، لا تشتكي لا تعتب"

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