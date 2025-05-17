موعد مباراة مصر ونيجيريا على المركز الثالث بأمم إفريقيا للشباب

أمم إفريقيا للشباب، يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر، وتختتم فعالياتها غدا الأحد.

منتخب مصر يخسر نصف النهائي

كان منتخب مصر للشباب تلقى الخسارة أمام المغرب بهدف دون مقابل في لقاء الدور نصف النهائي، ليفقد المنافسة على لقب البطولة، ويكتفي بخوض مباراة تحديد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد أن ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للشباب فى تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا غدا الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0.

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.