السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مصر ونيجيريا على المركز الثالث بأمم إفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر، وتختتم فعالياتها غدا الأحد.

 

منتخب مصر يخسر نصف النهائي

 كان منتخب مصر للشباب تلقى الخسارة أمام المغرب بهدف دون مقابل في لقاء الدور نصف النهائي، ليفقد المنافسة على لقب البطولة، ويكتفي بخوض مباراة تحديد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد أن ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للشباب فى تشيلي بشهر سبتمبر المقبل. 

منتخب نيجيريا للشباب، فيتو
منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

 تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا غدا الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

 

مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا

 وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0.

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للشباب منتخب مصر نيجيريا منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة منتخب نيجيريا مصر ضد نيجيريا

مواد متعلقة

غلطة كلفتنا كتير، أول تعليق من أسامة نبيه بعد الخسارة أمام المغرب

مدرب جنوب إفريقيا: لن نتنازل عن التتويج بلقب أمم إفريقيا للشباب

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب

جنوب إفريقيا يفوز على نيجيريا 0/1 ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

القاهرة تحترق وأسوان تسجل 47 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

السيسي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 17 مايو 2025

تعليمات جديدة من السعودية للسماح بشأن رحلات الحج البري المصرية

الأهلي يصطدم مع البنك اليوم لمواصلة زحفه نحو لقب الدوري

أسعار السمك اليوم السبت، البلطي يواصل استقراره والجمبري يبدأ من 160 جنيها

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم تواصل الارتفاع والليمون أضاليا على خطى البلدي

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية