بطولة هند صبري، تفاصيل تقديم رواية «دم على نهد» لـ إبراهيم عيسى فى مسلسل

اقتربت النجمة هند صبري من الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى الذي تحمل اسم «دم على نهد».

ويأتي مسلسل هند صبري مكون من 10 حلقات، والسيناريو والحوار لمحمد هشام عبيه والإخراج لمريم أحمدي والإنتاج لصادق الصباح.

وتدور «دم على نهد» حول مي الجبالي التي لم تكن تتوقع أن السَّبق الصحفي الذي ستحصل عليه عندما تحاور «السفاح» قبل إعدامه سيُغير حياتها بهذا الشكل. يبوح لها «السفاح» في كل لقاء بأسرار لم يعترف بها في التحقيقات، فتكشف لمي عن أشياء تجعلها تُشكك في كل ما كانت تعتقده، وتربك علاقاتها، وتضع حياتها في خطر.

مسلسل البحث عن علا

فى سياق آخر تحدثت هند صبري عن إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسلها الشهير “البحث عن علا”.

في هذا السياق قالت هند خلال لقائها في برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى: “حتى الآن لا يوجد شيء جديد، وأنا لست من هواة العمل على أجزاء جديدة من الأعمال بشكل كبير، ولكن لا أعلم ما تخبئه السنين”.

وأضافت: “علا شخصية بحبها جدًا وأصبحت أنا بكل تأكيد، فقد عشت معها نجاحات عديدة، والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا”.

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