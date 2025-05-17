أرقام صادمة لجوزيه جوميز أمام الهلال بالدوري السعودي

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا صعبًا على حساب نظيره نادي الفتح بنتيجة 4ـ3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب ستاد نادي الفتح، بالجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعتبر الهلال أكثر الأندية التي واجهها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، في مسيرته التي انطلقت 2013، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، حيث لعب أمامه 12 مرة (9 في الدوري وواحدة في كأس الملك ومثلها في كأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد).

والمفارقة، أن جوميز لا يعرف في لقاءاته أمام الهلال سوى نتيجتين، إما الفوز أو الهزيمة، إذ لم يكن التعادل حاضرًا في أي مباراة، وقد فاز أمام الفريق الهلالي مرتين فقط، مقابل 10 هزائم، منها واحدة في نصف نهائي كأس الملك، وأخرى في ثمن نهائي كأس ولي العهد، فيما كانت بقية الهزائم في الدوري.

ويملك نادي الهلال الفوز الأكبر في تاريخ دوري المحترفين، وذلك بنتيجة (9-0) والذي تحقق مرتين على أبها والفتح.

وسجل أهداف الفتح اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 15 والدقيقة 24، ومراد بانتنا في الدقيقة 82.

وسجل ماتياس فارجاس هدف رابع للفتح في الدقيقة 90 لكن تم الغاءه عبد العودة لتقنية الفيديو.

بينما جاءت أهداف الهلال عن طريق ناصر الدوسري في الدقيقة 50 وسالم الدوسري في الدقيقة 60 والكسندر ميتروفيتش (هدفين) في الدقيقتين 85 و90+2.

تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي

وبثت مباراة الفتح والهلال عبر شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر قناة SSC SPORT Extra HD1.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 71 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

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