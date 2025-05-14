الأربعاء 14 مايو 2025
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عقارات

مد التقديم لمدة شهر، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة مصر بالطرح الجديد

شقق الاسكان
شقق الاسكان

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقدم لحجز شقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات، والمطروحة للحجز حاليًا بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وذلك لمدة شهر.

 

حالات إلغاء التخصيص شقق الإسكان

وحددت الوزارة حالات إلغاء التخصيص للشقق كالتالي:

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

 

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. 

-بناء على طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

 

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

 

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

 

 تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

 

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

 

جدية حجز شقق سكن بالمنصورة الجديدة

وحددت جدية حجز مشروع جنه وسكن المنصورة الجديدة والإسكان الحر السويس الجديدة مبلغ وقدره 151,000 جنيه (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

وطرق السداد كالتالي:

-السداد يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

ـالتحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

 

-سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان.

-السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم إرساله عبر رسالة نصية SMS. 

-في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

 على ان يتضمن التحويل البيانات التالية: 

- اسم المستفيد من التحويل

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

-رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية.

 

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان التعمير والاسكان السويس الجديدة

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