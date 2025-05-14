موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

يستعد فريقا المصري البورسعيدي وسيراميكا لمباراتهما القادمة ببطولة الدوري الممتاز، بعد مباراتهما أمس بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي جمعتهما بفريق فاركو والأهلي علي الترتيب

موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري، على ستاد السويس الجديد بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد سيراميكا

واصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الفوز للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

المصري أمام فاركو

المصري ضد فاركو، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو ايجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما على ستاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.

أحرز فاركو هدف التقدم في الدقيق 51 عن طريق أحمد شريف وتعادل للمصري احمد عوض لاعب فاركو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

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