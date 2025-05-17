السبت 17 مايو 2025
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اليوم، امتحان مواد “اللغة العربية والمطالعة والهندسة” لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية، فيتو

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي انطلقت الأربعاء الماضي.

 

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية اليوم امتحان "اللغة العربية والخط والإملاء"، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مواد "المطالعة والنصوص والهندسة".



امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 

وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفق الجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

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