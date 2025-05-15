طلاب الإعدادية الأزهرية: امتحان التفسير والحديث سهل والعلوم محتاج تركيز (فيديو)

أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم الخميس امتحاني "التفسير والحديث" و"العلوم"، وسط حالة من الارتياح النسبي بين الطلاب، خاصة تجاه امتحان التفسير والحديث الذي وصفوه بـ"السهل والواضح"، بينما اتفقت آراء كثيرة على أن مادة العلوم احتاجت مزيدًا من التركيز خاصة في جزء المعادلات الرمزية.

أراء طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في امتحانات اليوم

وقال الطالب خالد جميل من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "امتحان الحديث كان أسهل من العلوم. السؤال اللي فيه معادلة كان أول مرة نشوفه، بس عمومًا الامتحان كان جميل والوقت كافي".

وأشاد الطالب محمد حامد حسن بسهولة امتحاني التفسير والحديث، قائلًا: "عدّيناهم الحمد لله، كانوا سهلين جدًا. لكن العلوم فيها صعوبة، خاصة في كتابة المعادلات الرمزية".

شكوى من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من امتحان اليوم

وعن نوعية الأسئلة، أوضح عدد من الطلاب أن بعض الأسئلة – خصوصًا في مادة العلوم – جاءت بشكل غير معتاد، لكنها لم تكن خارجة عن المنهج، وإن كانت تحتاج إلى تركيز أعلى. وقال أحد الطلاب: "المعادلات الرمزية كانت ملتزِمة بالمنهج، لكن محتاجة تركيز شوية، واللي ذاكر هيعرف يحل".

من جانبه، قال الطالب محمد حازم: "الامتحان كان سهل وماكانش فيه تكات كتير، لكن اللي مذاكر هيعرف يحل، خاصة في العلوم. ووقت الامتحان كان كافي الحمد لله".

وعن استعدادهم للامتحانات المقبلة، أكد الطلاب تفاؤلهم بمادة اللغة الإنجليزية، رغم توقعاتهم بصعوبة الترجمة، مؤكدين أنهم سيبذلون جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.

وفي ختام حديثهم، وجّه بعض الطلاب الشكر لقطاع المعاهد الأزهرية على تنظيم الامتحانات وتقديم اختبار مناسب لمستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن الامتحانات جاءت من المنهج وراعت الفروق الفردية.

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