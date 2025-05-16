حماس تثمن موقف قادة الدول الـ 7 الرافضة للتصعيد الإسرائيلي بغزة

ثمنت حركة حماس: نثمن موقف إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا بشأن الكارثة الإنسانية في غزة.

كما ثمنت الحركة إدانة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا للتصعيد الإسرائيلي في الضفة.

وقال قادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا في بيان مشترك اليوم الجمعة، إنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعينهم في غزة.

بيريز: نحشد لقرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال بيدرو سانشيز بيريز رئيس الوزراء الإسباني، إنه يجب أن يتوقف قصف المدنيين في غزة فورا والوضع في القطاع لا يطاق.

وتابع رئيس الوزراء الإسباني: نحشد لقرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

واستكمل رئيس الوزراء الإسباني: عدد القادة الذين يرفعون أصواتهم ضد ما يحدث في غزة يتزايد.

وقبل وقت سابق أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن معدل غارات الاحتلال على قطاع غزة اليوم هو غارة كل 4 دقائق، مشيرة إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت إبان عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة لتوسيع العملية العسكرية.

ليلة دامية في غزة، استشهاد 250 شخصًا خلال 36 ساعة

وأعلنت مستشفيات في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 64 شخصًا على الأقل خلال الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ منتصف الليل، مما يرفع عدد الشهداء خلال 36 ساعة إلى 250 شخصًا.

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