إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بعين شمس

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـ منطقة عين شمس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث عين شمس اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق بمنطقة عين شمس صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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