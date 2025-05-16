السبت 17 مايو 2025
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حوادث

مقتل سوداني في مشاجرة بعين شمس

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على طرفي مشاجرة يحملون الجنسية السودانية بـمنطقة عين شمس، أسفرت عن قتل شاب سوداني.

 

مشاجرة مجموعة من السودانيين بعين شمس

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية بشارع الزهراء بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين مقتل شاب سودان الجنسية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية بسبب خلافات بينهم، فتطورت إلى مشاجرة مما أسفر عن مقتل أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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