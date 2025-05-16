السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

غدًا، انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل بالقاهرة

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن انتهاء الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للمواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل، والتي تنطلق غدًا السبت.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

 وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن تجهيز أعمال إلكنترولات، والتأكد من الإضاءة والتهوية وسلامة الآثاث، وكذلك مناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

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تعليمات عاجلة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني

وأشارت تعليم القاهرة أنه بالنسبة للقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنها القرار الوزاري (٢٠٥) بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، القرار الوزاري (١١٣) والذى يفيد الحرمان من أعمال الامتحانات الى جانب القرار رقم (٣٤) الخاص تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، (٣٥) الخاص بتنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة، بالإضافة إلى تعليمات عامة لرؤساء لجان النظام والمراقبة ومسئولي الحاسب الآلي، مشددًا على التعامل بحسم مع أي تجاوز.

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