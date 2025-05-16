أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة فتاة أسفل عقار بالمرج

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة فتاة ملقاة أسفل عقار بمنطقة المرج، وتبين اختلالات توازنها أثناء نشر الغسيل وراء سقوطها من العقار.

وأشارت التحريات، إلى أن الفتاة سقطت من الطابق الخامس بالعقار الذي عثر عليها الجثة.

العثور على جثة فتاة بالمرج

تلقى قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة أسفل عقار بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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