الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تعاين شقة نشب بها حريق في المرج

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

انتقل فريق من  نيابة المرج لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق وامتد لتوك توك متوقف أمام أحد العقارات بمنطقة مؤسسة الزكاة، وقامت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وبالفحص تبين أن النيران امتدت إلى توك توك متوقف أمام المنزل المكون من طابقين.

وتم إخماد النيران دون وقوع أية إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج مؤسسة الزكاة منطقة مؤسسة الزكاة غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

نشوب حريق في 4 منازل بقنا

ماس كهربائي وخسائر مليون جنيه، تقرير المعمل الجنائي حول حريق عقار بحدائق القبة

أخبار الحوادث اليوم: مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق الدقهلية.. مدرس يتحرش بطالبات مدرسة بالإسكندرية.. وطعن سفاح التجمع على حكم إعدامه 15 مارس المقبل

الأكثر قراءة

تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

القومية للتأمينات تكشف تفاصيل توقف صرف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

مفاجأة صادمة، ملامح قائمة أجانب الأهلي في مونديال الأندية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإهانات قبيل محادثات وقف الحرب

مواعيد مقابلات المتقدمين لرئاسة 3 جامعات حكومية

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم، تعرف عليها

على غرار إسرائيل، ترامب يوقع قرار إنشاء القبة الذهبية الأمريكية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار السكر اليوم الخميس 15-5-2025 في الأسواق

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة للتصفية النهائية للدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الألماس في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

فضل تربية البنات والأحاديث الواردة في ذلك

هل دعاء الحائض مستجاب في الحج أو العمرة؟

المزيد
الجريدة الرسمية