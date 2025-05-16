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رياضة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025 (0-0)

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

شاهد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025، حيث يستعد نادي تشيلسي لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد في مواجهة مرتقبة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمشاهدة المباراة من خلال هذا الليـــــــــــــــــــــــــنك
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، بينما ستبدأ في الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتم نقل بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس HD1، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يحتل تشيلسي حاليًا المركز الخامس برصيد 63 نقطة، في حين يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة، مما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة للفريقين في مشوار البطولة.

سجل المواجهات بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

واجه الفريقان بعضهما البعض في 191 مباراة عبر تاريخ الدوري، حيث حقق مانشستر يونايتد الفوز في 81 لقاءً، بينما انتصر تشيلسي في 56 مباراة، وانتهت 54 مواجهة بالتعادل.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 319 هدفًا مقابل 245 هدفًا استقبلتها شباكهم.
 

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